У центрі Тернополя сталося зухвале пограбування

Про чотирьох грабіжників поліцейським розповіла тернополянка. Жінка була переляканою і не змогла описати обличчя нападників, адже були прикриті шарфами.

Про пограбування, яке відбулося 21 жовтня вранці, розповіли у СК ГУ НП в Тернопільській області. Зловмисники напали на жінку і пограбували її помешкання.

За словами потерпілої, у помешканні зникло світло і жінка вийшла у коридор, аби з`ясувати причину. Саме там на неї напали зловмисники. Жінку затягнули назад у приміщення та кинули на підлогу. Непрохані гості намагалися зв’язати господиню, але жертва просила цього не робити, тому один з чоловіків тримав її, доки інші нишпорили у домівці.

Коли грабіжникам “пощастило” знайти дорогоцінні речі та гроші, то вони зв’язали жінку. Тернополянка залишилася одна і зателефонувала поліцейським лише тоді, коли змогла звільнити руки.

Обличчя кривдників жінка не бачила, але припускає, ще це особи кавказької національності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розшукують грабіжників. Громадя, які могли стати свідками злочину, просять зателефонувати у поліцію.

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