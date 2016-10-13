У Бучачі освячено храм святого Володимира

У церкві УПЦ КП святого Рівноапостольного князя Володимира відбулось освячення храму, який почали будувати 1999 року. На запрошення настоятеля протоієрея Петра Терещука на цю пам’ятну подію завітав високопреосвященнійший Нестор, архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький.

Перед початком Літургії владика Нестор звершив чин освячення престолу. Свяченою водою він окропив іконостас, ікони, хрест перед церквою, дзвіницю, стіни святині та усіх парафіян. Під час освячення та Богослужіння архієпископу співслужили більше десяти священиків Бучацького і Монастириського районів.

По завершенні Архієрейської служби владика виголосив проповідь і закликав усіх щиро молитися, особливо за українських воїнів, які захищають нас від російського агресора.

Відтак архієпископ Нестор нагородив орденом святого Рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня о. Петра Терещука, який зумів згуртувати громаду та разом з нею побудувати такий величний храм. Отець Петро подякував усім, хто долучився до будівництва церкви і разом із владикою нагородив жертводавців орденами святого Рівноапостольного князя Володимира.

Святу Літургію прикрасив спів хору під керівництвом ієрея Михайла Терещука і регента Наталії Івасишин.

Леся ДВОРСЬКА

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