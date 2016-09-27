У Борщові зі стріляниною заарештували і вивезли до Львова добровольця “Айдару”

У Борщові озброєні люди вдерлися до квартири добровольця-айдарівця Вадима Цукерника. Про це розповіла дівчина бійця, яка у той момент була з ним.

Як вдалось з’ясувати згодом, чоловіка пов’язали службові особи СУ ГУНП в Львівській області. Вадима забрали без протоколу про затримання та без оголошення підозри, пише doba.te.ua.

– В квартирі залишилась лише його дівчина та 5 невідомих людей. Як виявилось пізніше, слідчі Львівської поліції та представники карного розшуку, а також боєць Соколу. Влаштували “шмон”. Почали свої слідчі дії о 6 годині ранку(!). Окрім того відкрили вогонь у квартирі при тому, що Вадік не чинив опору. Пояснити, на якій основі стріляли не змогли. А після моїх розпитувань про стрілянину вирішили, що треба не залишати слідів і забрати кулю. Зробити це непомітно не вдалося, тому куля під нашим пильним наглядом таки залишилась у квартирі, а згодом була вилучена уже представниками Борщівської поліції, – пише активістка Христина Яворська в мережі facebook.

Дівчина зазначає, що також львівські правоохоронці хотіли обшукати і гараж, не зважаючи навіть на те, що можуть порушити законодавство.

На даний момент вже працює адвокат, який намагається знайти Вадима.

– Адвокат збирається писати заяву до прокуратури про викрадення. Адже львівські слідчі не знають місця його перебування. Борщівська поліція спрацювала добре, наразі очікуємо від них витяг про відкриття кримінального провадження стосовно незаконно проведеного обшуку, – додає дівчина.

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