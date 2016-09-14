Ти школяр? Плати гроші

Відбулося підвищення вартості проїзду для дітей шкільного віку у маршрутках Тернополя .

Тепер школярі, пред’явивши учнівський квиток, за проїзд у маршрутному таксі повинні платити 2 гривні. До цього часу проїзд вартував 1,50 гривень.

Зараз цю проблему батьки обговорюють безупинно і з такою постановою не погоджуються. Думку пояснюють тим, що діти, майже, кожного дня користуються громадським транспортом і, окрім школи, відвідують ще й додаткові заняття, куди потрібно добиратися маршрутками. Батьки обурюються тим, що пенсіонери їздять безкоштовно, коли діти шкільного віку, які ще не заробляють грошей, змушені оплачувати, майже, повну ціну.

Начальник міського управління транспорту, комунікацій та звʼязку Ігор Мединський заявив, що перевізник встановив фіксовану ціну для школярів, а саме 50% від вартості але не менше 2 гривень.

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