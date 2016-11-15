Триває формування каталогу «Бізнес-пропозиції Тернопільщини»

Організатори запрошують суб’єктів підприємницької діяльності та бізнес-об’єднання області активно долучитися до формування каталогу «Бізнес-пропозиції Тернопільщини».

У рамках реалізації обласної Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2016 роки та з метою впровадження в області дієвої політики розвитку бізнесу, спрямованої на підтримку усіх сфер малого та середнього підприємництва, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації проводить формування відповідної інформаційної бази, яка буде узагальнена у каталозі «Бізнес-пропозиції Тернопільщини».

Його розроблятимуть з метою просування інтересів підприємницьких структур області, зокрема, встановлення ділових зв’язків між інвесторами й іншими потенційними партнерами в Україні, а також розширення зовнішньоекономічної діяльності.

До каталогу увійдуть наступні галузі:

– промисловість;

– сільське господарство;

– торговельно-розважальні комплекси;

– туризм;

– послуги транспортного перевезення;

– санаторно-курортні та оздоровчі заклади;

– готельно-ресторанний бізнес;

– інше.

Окремо буде включено інформацію щодо бізнес-об’єднань області.

Інформацію просять надавати на електронну пошту:

ira-viter@ukr.net

Контактна особа – Ірина Вітер, тел.: (0352) 52 31 72.

До інформації про суб’єкт господарювання слід подати назву та логотип підприємства (в електронному вигляді – три високоякісні фотознімки); прізвище, ім’я та по батькові керівника; телефони і факси з кодами; юридичну адресу; e-mail; сайт підприємства, а також вказати вид діяльності й основний асортимент продукції.

В інформації про бізнес-об’єднання до таких вимог слід додати опис про основні напрямки діяльності (мета та завдання).

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