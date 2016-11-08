Три продукти, які мають бути у раціоні кожен день

Американські лікарі назвали 3 продукти, які дуже корисні для нашого організму, тож мають бути в раціоні кожної людини щодня.

Про це пише видання cosmo.com.u

Як переконують медики, ці продукти є природними відновлювачами клітин організму, а також вони вгамовують відчуття голоду, забезпечують організм потрібними вітамінами і антиоксидантами.

Яблука

Першим важливим продуктом для нашого щоденного раціону є яблука. Вони містять природні хімічні речовини з антиоксидантними властивостями. Більше того, яблука сприяють запобіганню деяких видів раку і серцево-судинним захворюванням.

Морква

Морква позитивно впливає на травну систему, активізуючи діяльність кишечника.

Волоські горіхи

Ці продукти стабілізують артеріальний тиск та стабілізують холестерин.

І ще один важливий момент. Яблука, морква і волоські горіхи можна безпечно споживати у будь-який період року.