Три моделі запуску ринку землі в Україні

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк вважає, що є кілька моделей запуску ринку землі. Однак, відповідно до змісту актуальної політичної дискусії, основних – лише три.

Модель 1. Продовження мораторію на тривалий термін (до 2022 р і далі)

«Вважаю цей варіант найгіршим і готовий визнати його право на існування лише за умови, що держава візьме на себе зобов’язання з викупу паїв у бажаючих їх продати. За дуже приблизними оцінками, таких близько 1 млн. осіб. Після цього можна закрити питання з мораторієм і працювати в певній системі координат. Але право громадян на розпорядження своєю власністю повинно бути реалізовано, це навіть не обговорюється», – зазначив Максим Мартинюк.

Модель 2. Запуск ринку землі в форматі продажу прав оренди

«Розроблений Мінагропродом законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» передбачає розблокування статус-кво через запуск права продажу оренди. При реалізації цього сценарію відбудеться незначне косметичне пожвавлення у всіх сегментах земельного ринку, але глобального реформаторського ефекту для галузі ця модель не матиме», – пояснив заступник міністра.

Модель 3. Поетапний запуск ринку землі

За словами заступника міністра, в рамках цієї моделі на першому етапі, протягом двох років, на продаж виставляється частина державного земельного банку – до 1 млн. га. На другому етапі ринок землі відкривається для приватних осіб.

«Держава отримує позитивний економічний ефект від появи нового ринку, який, за нашими оцінками, становитиме 7-8 млрд. дол. за підсумками вже першого етапу. Не вважаю за потрібне приховувати, що є затятим прихильником третьої моделі, оскільки вона найбільш ліберальна з усіх можливих найближчим часом в Україні», – підсумував Максим Мартинюк.

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