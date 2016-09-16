Три медалі чемпіонату України

16/09/2016 | Рубрика: Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля |

windserf-odesa-2016-1Чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків завершився у місті Бєлгород-Дністровський на Одещині. У перегонах, що відбувалися на Дністровському лимані, взяли участь понад 200 спортсменів з усіх регіонів України, які виступали у восьми класах яхт. Честь нашої області захищали вихованці Тернопільського віндсерфінг-клубу й обласного відділення Комітету з фізвиховання та спорту МОН України Віталій Мундяк, Максим Мирошник, Петро і Павло Процевичі, які змагались у класі вітрильної дошки «Bic-Тechno».

Як розповів тренер спортсменів Олексій Нижегородов,

Віталій Мундяк та Петро Процевич упродовж усіх змагань суперничали між собою за звання переможця, і в останньому перегоні Петро таки обійшов свого колегу. Таким чином, Петро Процевич став чемпіоном України, а Віталій Мундяк – срібним призером змагань.

Останні перегони вирішили «медальну» долю і ще одного тернополянина – Павла Процевича. Впродовж усієї регати він ділив 3-4 місце зі спортсменом з Донецька. Але в останніх двох гонках Павло впевнено переміг і це принесло йому бронзову нагороду.

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Автор: on 16/09/2016. Категорія: Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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