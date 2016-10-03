Трасу “Львів-Тернопіль” ремонтуватимуть одесити

За результатами відкритих торгів, поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02 Львів-Тернопіль буде робити одеська фірма ТОВ “Автомагістраль-Південь”.

Як повідомляє Вісник державних закупівель, “Автомагістраль-Південь” повинна відремонтувати чотири відрізки дороги на території Львівської області від села Підгірне до міста Золочів. За ремонт цих відрізків компанія отримає 410,6 млн. грн.

Конкурентами одеської компанії в цьому тендері виступили: ТОВ з Тернополя “Техно-Буд-Центр”, київське ТОВ “ОНУР Конструкціон Інтернешнл” і польське ТОВ “ДРОГ-БУД”. Перші дві компанії оцінили свої послуги на кілька мільйонів більше одеситів.

А от поляки, навпаки, запросили на кілька мільйонів менше. Але їх пропозицію відхилили, оскільки у компанії відсутні: “інформаційна довідка про надання повноважень підпису документів учасника розміщення, договори, укладені з контрагентами і замовниками в 2014 році, інформаційна довідка про надання повноважень на укладання та підписання договору про закупівлю, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), та витяг з реєстру платників податку на додану вартість”, – зазначили у Віснику державних закупівель.

Джерело: Південний кур’єр

Shortlink:

Loading...