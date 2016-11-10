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Тільки найсильніші готові йти попереду

10/11/2016 | Рубрика: Життя,Заліщики,Культура,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Тернопілля |

2Відбулося чергове засідання Клубу молодого підприємця, який понад 5 років діє на базі Заліщицької центральної бібліотеки.

Захід зібрав активну молодь місцевих агроколеджу та вищого професійного училища. Модератором засідання виступив науковець, дослідник спадщини професора Євгена Храпливого, заступник голови осередку «Просвіта» Заліщицького аграрного коледжу Йосип Децовський. Він запропонував учасникам Клубу провести засідання у формі лекції-діалогу: «Молодіжне лідерство як один із чинників розвитку місцевого самоврядування і підприємництва».

Директор бібліотечної системи Ольга Тракало відзначила актуальність цієї теми, адже в кожному суспільстві молоді відводилася ключова роль як головному рушію змін. Тому за освіченою молоддю – майбутнє нашої країни.

Йосип Йосипович зупинився на наукових підвалинах поняття лідерства. Перші наукові дослідження у цьому напрямку датуються початком ХХ ст. Лідерство поступово стає невід’ємним поняттям розвитку суспільства. У 2015 році в Україні відкрито першу Академію лідерства. Тож нині лідер — це не просто формальний керівник, а водночас стратег, тренер і наставник.

Присутні жваво обговорювали етапи становлення лідера, розглянули ситуації, в яких лідер і керівник взаємодіють між собою в колективі. Серед лідерів-підприємців учасники Клубу виокремили прагматиків, які ставлять перед собою головну мету – отримання прибутку та підприємців-гуманістів, які, крім власного збагачення, дбають про соціальну сферу й добробут інших. Прикладом такого лідера-керівника є Микола Долотко (ПОП «Золота нива»), голова громадської ради при Заліщицькій райдержадміністрації. Микола Михайлович поділився з присутніми історією свого становлення як підприємця за понад 40 років трудового стажу.

Гість розповів не тільки про свою підприємницьку діяльність, якою займається в рідному селі Буряківка, але й про соціальні проекти, які йому разом з громадою вдалося реалізувати. З усього видно, що підприємець переймається проблемами односельців, створює робочі місця, відстоює інтереси громади в районі і тримає руку на пульсі суспільно-політичних змін в країні. Під час засідання Клубу він поділився з молоддю думками про реформу місцевого самоврядування.

За його словами єдиного рецепту лідерства немає. «У нашому неспокійному суспільстві частими є злети й падіння і тільки одиниці знаходять в собі сили піднятися і йти далі. Проте, яку б професію ви не обрали, завжди потрібно працювати на совість, тоді  обов’язково досягнете успіху», – такими словами Микола Михайлович закликав молодь упевнено долати нелегкі вершини майбутнього кар’єрного злету.

Мар’яна ПАЛАГНЮК-САРАНЧУК

 

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Автор: on 10/11/2016. Категорія: Життя, Заліщики, Культура, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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