Тернополянин виграв у “Лото-Забава” 3 мільйони гривень

25 вересня в Україні з’явився ще один мультимільйонер. Під час розіграшу 894 тиражу лотереї «Лото-Забава» тернополянин зірвав джек-пот у розмірі 3 000 000 гривень.

Про це повідомляє офіційний сайт М.С.Л.

Відомо, що виграшний білет був проданий на фірмовому острівку «М.С.Л.» у Центральній пошті, що знаходиться на вул. Чорновола.

За всю історію існування лотереї «Лото-Забава» переможець 894-го тиражу став 251-м у низці щасливих власників призів розміром від мільйона гривень та більше та 12-тим у цьому році.

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