Тернополянин став жертвою зловмисника

До правоохоронців Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся мешканець обласного центру. Чоловік, залишивши незачиненими дверцята автівки, поплатився планшетом.

Зі слів заявника, він лише на декілька хвилин відійшов від машини. Але цього часу вистачило спритному злодюзі, аби залізти до салону і викрасти портативний пристрій. Вартість втраченого потерпілий оцінив у майже три тисячі гривень.

Поліцейські в ході оперативних заходів встановили особу крадія. Ним виявився 31-річний тернополянин. Зловмисник у скоєному зізнався. Поліцейські також перевіряють його на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

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