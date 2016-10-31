Тернополяни регулярно спалюють опале листя

У приватних секторах обласного центру димить щовечора. Люди намагаються позбутися листя та інших природних залишків до морозів і першого снігу. Екологи вкотре нагадують про шкоду від спалювання, а муніципальна поліція підсилює патрулювання міста.

Тридцятирічний тернополянин Іван Захаренко запитує, хто стежить за спалюванням листя у Тернополі. На його думку, проблема в місті залишається неконтрольованою. Оскільки сильний сморід від спалювання можна відчути щовечора.

«Для мене це справді проблема. Бо мої діти мають алергію на цей дим. Хоча дим від спалювання шкодить усім, але чомусь всі все одно палять. Щоб виявити цих людей, багато старатися не треба. Зайдіть у будь-який приватний сектор Тернополя і ви побачите цих порушників. У мене складається враження, що в Тернополі немає ніяких служб, які за цим стежать. Хоча про якісь штрафи я чув. Але чи реально штрафують, не знаю», – каже зз тернополянин.

Насправді спалювати листя у Тернополі заборонено. Його відвозять у спеціальні місця неподалік Микулинецького кладовища. Однак жителі Тернополя нерідко вдаються до спалювання. Штраф за це порушення становить від 340 до 1360-ти гривень для громадян, і від 850-ти до 1700 гривень для посадових осіб.

В управлінні ЖКГ Тернопільської міської ради кажуть, що муніципальна поліція підсилюватиме контроль. Також про порушників можна повідомляти за телефоном – 52 – 58 – 48.

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