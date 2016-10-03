Тернополяни намагаються працевлаштуватись у Польщі

У Тернополі знову можна побачити довгі черги під «КредоБанком» та «ІдеяБанком».

Адже,саме в цих двох банках можуть заплатити консульський збір бажаючі виїхати до Польщі. За словами працівників банку, проблема виникла через те, що людей багато, а кас, де можна заплатити, – мало. Виникає запитання: чому не можна консульський збір здійснити електронним платежем у будь-якому іншому банку або через Інтернет?

Проте відповідь також є: з одного боку, поляки хочуть, щоб мали зиск їхні банки, а з іншого – ці черги створюють штучно, бо на цьому різні ділки й шахраї заробляють гроші. Підтвердженням тому – «рішали», які стоять біля візового центру і пропонують оминути чергу за 200-300, а то й – 500-600 гривень, пише “ternopil.te.ua”.

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