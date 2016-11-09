Тернополяни, які мають індивідуальне опалення, платитимуть додатково

Будинкові лічильники тепла встановлять у багатоповерхових будинках Тернополя. На їх придбання та встановлення з міського бюджету цьогоріч виділено 4 млн. грн.

«Наша мета – обладнати усі багатоповерхівки Тернополя будинковими лічильниками тепла. За виділені кошти з міського бюджету наразі будуть встановлені лічильники лише у частині будинків міста, які не охоплені програмами, що фінансуються зі Світового банку та ЄБРР, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Монтажні роботи розпочнуться у листопаді, а зараз триває виготовлення проектної документації».

Очільник Тернополя наголошує, що завдяки лічильникам тепла люди будуть сплачувати лише за фактично спожите тепло, а будь-які втрати тепла від котелень до мереж будинків будуть проблемою виключно «Тернопільміськтеплокомуненерго».

«Після встановлення будинкових лічильників тепла оплачувати рахунки також будуть і ті мешканці, які мають індивідуальне опалення. Щоправда, лише за площу спільного користування – сходові клітки, горища та підвали», – додає очільник Тернополя.

Джерело: ternopillive.com.ua

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