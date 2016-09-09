Тернополян запрошують на легкоатлетичний забіг навколо Ставу

09/09/2016 | Рубрика: Афіша,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля,Тернопіль |

0907Легкоатлетичний пробіг “Тернопільська Озеряна – 2016″ вже вдвадцяте запрошує до участі любителів бігу, легкої атлетики та здорового способу життя. Пробіг відбудеться завтра, у суботу, 10 вересня. 
Усіх охочих приєднатися запрошують у парк Шевченка на 10.00. Участь у заході безкоштовна, вікових обмежень немає. Спортсмени й аматори бігатимуть навколо тернопільського ставу (близько 9 км). «Минулого року було більше ста учасників. Сподіваємося, що цього року кількість учасників буде не меншою. Вони будуть бігати навколо тернопільського ставу. Дистанція становить майже дев’ять кілометрів. Наш наймолодший учасник змагань – семирічний хлопчик. Тобто беруть участь навіть діти. А найстаршому учасникові було 82 роки. Ми бажаємо залучити до цього забігу учасників різних вікових категорій. Оскільки легка атлетика – це спорт, актуальний для всіх», – каже один із засновників забігу «Тернопільська Озеряна» Василь Сидорчук. Реєстрація учасників розпочнеться о 10.00 в суботу. Вони стартуватимуть о 12.30. Всі учасники повинні мати документи, спортивний одяг, питну воду.

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Автор: on 09/09/2016. Категорія: Афіша, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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