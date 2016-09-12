Тернополян запрошують на Ярмарок спорту

12/09/2016 | Рубрика: Афіша,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля,Тернопіль |

090618 вересня в концерт-холі “Подоляни” вперше в Тернополі відбудеться «Ярмарок спорту». Це єдиний захід на території України, відвідувачі якого можуть побачити показові виступи та взяти участь у майстер-класах з усіх видів спорту, представлених в регіоні. Організовує захід громадська організація “Об’єднання “Самопоміч”.

Відвідувачам представлять понад 40 видів спорту на будь-який смак, для дорослих та зовсім юних: бойові мистецтва, ігрові види спорту, силові види – армреслінг, танці-бальні, спортивні, сучасні, екстремальні та молодіжні види, оздоровчі програми та багато інших.

Протягом дня на майданчиках відбуватимуться відкриті майстер-класи та показові виступи. Глядач може не тільки дізнатись детальну інформацію про даний вид спорту, а й взяти участь у майстер-класі з тренером, ознайомитись та підібрати для себе відповідний напрямок у спорті, а також отримати інформаційний буклет.

Протягом дня в “Подолянах” покажуть себе величезна кількість спортивних секцій. Кожен охочий зможе спробувати себе у різних видах спорту, поспілкуватись із зірками спорту та відкрити для себе щось нове. Триватиме Ярмарок спорту з 10 до 20 години.

«Нашим завдання є створення можливості для дітей та дорослих до  занять фізичною культурою та спортом. Такі майстер-класи – це привід познайомитися із більшістю спортивних напрямів, де кожен зможе  спробувати себе у певному виді спорту та обрати те, що йому найбільш до душі» – кажуть організатори.

Share the post "Тернополян запрошують на Ярмарок спорту"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 12/09/2016. Категорія: Афіша, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>