Тернополян запрошують на Ярмарок спорту

18 вересня в концерт-холі “Подоляни” вперше в Тернополі відбудеться «Ярмарок спорту». Це єдиний захід на території України, відвідувачі якого можуть побачити показові виступи та взяти участь у майстер-класах з усіх видів спорту, представлених в регіоні. Організовує захід громадська організація “Об’єднання “Самопоміч”.

Відвідувачам представлять понад 40 видів спорту на будь-який смак, для дорослих та зовсім юних: бойові мистецтва, ігрові види спорту, силові види – армреслінг, танці-бальні, спортивні, сучасні, екстремальні та молодіжні види, оздоровчі програми та багато інших.

Протягом дня на майданчиках відбуватимуться відкриті майстер-класи та показові виступи. Глядач може не тільки дізнатись детальну інформацію про даний вид спорту, а й взяти участь у майстер-класі з тренером, ознайомитись та підібрати для себе відповідний напрямок у спорті, а також отримати інформаційний буклет.

Протягом дня в “Подолянах” покажуть себе величезна кількість спортивних секцій. Кожен охочий зможе спробувати себе у різних видах спорту, поспілкуватись із зірками спорту та відкрити для себе щось нове. Триватиме Ярмарок спорту з 10 до 20 години.

«Нашим завдання є створення можливості для дітей та дорослих до занять фізичною культурою та спортом. Такі майстер-класи – це привід познайомитися із більшістю спортивних напрямів, де кожен зможе спробувати себе у певному виді спорту та обрати те, що йому найбільш до душі» – кажуть організатори.

Shortlink:

Loading...