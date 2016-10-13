Тернополян просять здати кров для новонароджених діток

У тернопільських лікувальних закладах бракує донорської крові. Лікарі планують поповнити її запаси, щоб у потрібний момент можна було врятувати життя новонароджених і породіль. Відтак жителів Тернопільщини просять ставати донорами.

Щоб стати донором, треба прийти на станцію переливання крові з паспортом. За добу до здачі крові не можна вживати алкоголю та жирної їжі. Також необхідно пройти медичне обстеження, випити солодкого чаю.

«Загалом процедура здачі крові займе не більше години вашого часу. Спочатку ви приходите, реєструєтеся, проходити медичний огляд, ну і здаєте кров. Щодня до станції переливання крові приходить більше двадцяти людей, переважно молодь. Нещодавно здати кров приходили студенти і викладачі Тернопільського національного економічного університету. Вони стали донорами для породіль і новонароджених. До слова, студенти до нас часто приходять, а студенти ТНЕУ щороку проводять масові акції здачі крові. Вважаю, що це дуже добра традиція. Варто привчати молодь робити добрі справи», – каже завідувач відділу комплектування донорських кадрів обласної станції переливання крові Наталія Скочиляс.

За словами лікарів, найбільша потреба у рідкісних групах крові. Нестача відповідної групи може вартувати життя.

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