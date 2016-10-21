Тернопільських чиновників депутати міськради викликатимуть на килим

Відтепер кожен керівник структурного підрозділу Тернопільської міської ради та директор комунального підприємства буде звітувати за пророблену роботу перед депутатами, громадськими активістами та простими мешканцями міста. Відповідний графік затвердив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Процес звітування став можливим після наполегливих вимог частини депутатського корпусу, яка менш лояльна до міського голови.

– На засіданні голів фракцій прийнято рішення зібрати пропозиції від депутатів Тернопільської міської ради, громадських організацій, тернополян щодо зауважень до роботи тих чи інших структурних підрозділів міської ради, врахувати пропозиції виконавчого комітету щодо графіку звітів та за декілька днів продовжити роботу, – відзначив голова фракції ВО «Свобода» Роман Навроцький.

Першими на килим уже в жовтні прийдуть начальник відділ технічного нагляду Олег Вітик (через цей структурний підрозділ мерії «проганяються» в рік кілька мільйонів гривень) та керівник управління культури, поет і бард Олександр Смик.

Графік щодо заслуховування звітів підпорядкованих керівників виконавчих органів та комунальних підприємств

2016 рік

Жовтень 2016 р.

Відділ технічного нагляду

Управління культури і мистецтв підпорядковані комунальні підприємства: КП «О’бєднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», КП «Палац Кіно» Тернопільської міської ради

Грудень 2016

Управління економіки, промисловості та праці Грудень 2016

Управління транспорту, комунікацій та зв’язку підпорядковані комунальні підприємства: КП «Тернопільелектротранс», КП «Міськавтотранс», КП «Тернопіль Інтеравіа».

Грудень 2016

Відділ обліку та фінансового забезпечення

2017 рік

Січень 2017 р.

Управління надзвичайних ситуацій

Відділ земельних ресурсів

Лютий 2017 р.

Управління муніципальної поліції

Відділ «Єдиний дозвільний центр»

Управління обліку та контролю за використанням комунального майна

Управління державної реєстрації

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології підпорядковані комунальні підприємства: КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», КП «Тернопільводоканал», Тернопільське міське шляхово ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд», КП Електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло», КП «Ритуальна служба», КП «Екоресурси».

Березень 2017 р.

І квартал 2017 р.

Управління організаційно-виконавчої роботи

Відділ кадрового забезпечення

Квітень 2017 р.

Відділ квартирного обліку та нерухомості

Служба у справах неповнолітніх та дітей

Фінансове управління

Архівний відділ

Травень 2017 р.

Управління містобудування, архітектури та кадастру

Підпорядковані комунальні підприємства: КП фірма «Тернопільбудінвестзамовник», КП «Місто»

Червень 2017 р.

Управління стратегічного розвитку міста підпорядковані комунальні підприємства: КП «Парк Загребелля», КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»

ІІ квартал 2017 р.

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення

Підпорядковане комунальне підприємство: КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»

Липень 2017 р.

Управління освіти і науки та підпорядковані комунальні підприємства

ІІІ квартал 2017 р.

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Жовтень 2017 р.

Відділ внутрішнього контролю

Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів підпорядковані комунальні підприємства: КП «Еней», КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення».

Листопад 2017 р.

Управління соціальної політики: підпорядковані комунальні підприємства: Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення, КЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».

Листопад 2017

Управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій

Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту підпорядковані комунальні підприємства: КП «Футбольний клуб «Тернопіль», КП «Тернопільський міський стадіон», КП «Тернопільський міський центр молодіжних ініціатив та дозвілля».

Грудень 2017 р.

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації ІУ квартал 2017

ІV квартал 2017 р.

Патронатний відділ

Управління правового забезпечення

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