Тернопільські військові частини відзначили річниці

Відразу дві події відсвяткували днями тернопільські військовослужбовці. У п’ятницю, 9 вересня, голова Тернопільської обласної державної адміністрації відвідав урочистості з нагоди другої річниці створення 44-ї артилерійської бригади, яка дислокується в Тернополі та виконує бойові завдання у зоні проведення АТО. А у понеділок, 12 вересня, делегація ОДА побувала на святкуванні 77-ої річниці створення 2-ої окремої Галицької бригади Національної гвардії України.

— Сьогодні від вас, військовослужбовців, безпосередньо залежить, чи буде спокій на Тернопіллі. Отож, від імені обласної державної адміністрації та інших органів державної влади висловлюю щиру подяку кожному нашому захиснику, — зазначив у вітальному слові голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

А вже наступними вихідними, 17-18 вересня, У Марійському духовному центрі, що у Зарваниці, відбудеться VIII Всеукраїнське військове паломництво «Вірних стереже Господь».

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