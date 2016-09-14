Тернопільські поліцейські освоюють… безпілотник

Сучасний дрон презентували та передали поліцейським Тернопілля представники фірми-виробника, повідомляє “Досьє 102″.

Вже незабаром працівники ГУНП в Тернопільській області безкоштовно пройдуть інтенсивний курс навчання для використання безпілотного літального апарата у службових цілях.

Придбаний правоохоронцями квадрокоптер, обладнанали по останньому слову техніки. Його високоточна система навігації та потужна камера дозволять поліцейським створювати якісні карти місцевості необхідні для проведення слідчо-оперативних дій та набагато швидше встановлювати обставини ДТП.

Безпілотник може автономно працювати майже тридцять хвилин і летіти зі швидкістю автомобіля, що значно полегшить поліцейським моніторинг ситуації на дорогах і забезпечення масових заходів. Якісні фотографії та відео з висоти у кількасот метрів та можливість автоматичного стеження за рухомим об’єктом спростять завдання пошуку втікачів та документації слідів злочинів.

Начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол сподівається, що новітня машина добре послугує поліцейським області. Адже безпілотні літальні апарати вже кілька років успішно використовуються правоохоронцями, військовими та надзвичайниками багатьох європейських країн, зокрема Великобританії, Франції та Німеччини.

Один з майбутніх пілотів літального апарата розповів, що дрон досить простий у керуванні та обладнаний сучасними системами для уникнення зіткнення та повернення на базу у випадку втрати зв’язку. Конструкція квадрокоптера дуже надійна.