Тернопільські підприємці налагодили торговельне партнерство із представниками 69 країн світу

З початку року загальний товарообіг області склав 463 млн дол. США й порівняно з аналогічним періодом 2015 року збільшився на 11%. Зокрема, імпортовано на 233,6 млн дол. США, що на 13% порівняно з січнем-жовтнем минулого року. На 9% зросли обсяги експортних операцій і становлять 229,4 млн дол. США.

Як повідомила в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, усього за десять місяців оформлено 18 984 митних декларацій, з яких понад 7,5 тисяч – імпортних та майже 7,3 тисяч – експортних, а також більш ніж 4,1 тисяч декларацій оформлено в інших митних режимах. При цьому забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

Станом на початок листопада на обліку митниці перебуває 1 190 суб’єктів ЗЕД. Загалом зовнішньоекономічні операції проводили з торговельними партнерами із 69 країнами світу. Перші позиції традиційно займають Польща (54,1% від усього товарообігу), Німеччина (8,3%), Білорусія (5,5%), Великобританія (4,1%) та Італія (3,9%).

Здебільшого експортували електроустаткування (45% від загальної частки експортованих товарів), м’ясо яловичини, курки (9%), олію рослинного походження, меблі, освітлювальні прилади, насіння і плоди олійних рослин (по 5%) та інші товари (31%).

А серед імпортованих товарів переважали електроустаткування, зокрема проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої (35% від загальної частки імпортованих товарів), механічне обладнання (15%), полімерні матеріали, пластмаси, в тому числі сировина для виробництва поролону, пластмасові вироби (12%), а також транспортні засоби і свіжоморожена риба (по 4%), інші товари (30%).

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

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