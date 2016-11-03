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Тернопільські кікбоксери на чемпіонаті світу вибороли чотири золоті медалі

03/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля,Тернопіль |

311Додому на Тернопільщину зі званнями чемпіонів світу з кікбоксингу повернулись Василь Худзік, Любов Дереш, Максим Грейцар і Данило Рибченко.

Чемпіонат світу з кікбоксингу за версією WTK завершився днями в італійському місті Маріна-ді-Каррара. Участь у ньому взяли спортсмени з 56 країн, пише beztaby.te.ua

У результаті, в командному заліку Україна посіла першу сходинку, здобувши найбільшу кількість золотих медалей. 4 з них вибороли кікбоксери з Тернопільської області.

Вчора світові чемпіони повернулись додому і вже сьогодні розповіли про труднощі на шляху до перемоги та підготовку до змагань.

Василь Худзік пальму першості здобув у ваговій категорії до 86 кг. Чемпіон пояснює, найважче боротись під час перших боїв, із кожним наступним стає все легше і легше. Однак нічого не вдасться без систематичних тренувань.

«Кікбоксингом я займаюсь років 5-6, – зізнається Василь Худзік. – Тренування були дуже виснажливими. За помилки перемог не дають, тому потрібно багато працювати над ними. У парах, з мішками, кроссфіт».

Любов Дереш здобула золото завдяки перемогам у боях із представницями Ірландії та США.

«Першою була ірландка. Спочатку був бар’єр, але коли виходиш на ринг – все змінюється, згадуєш свої плани щодо бою. Далі була американка. З нею було легше, бо вона менша ростом була. Я виграла в обох», – розповідає чемпіонка.

У категорії понад 91 кг першість виборов Максим Грейцар. Природа наділила чемпіона хорошими для спорту даними – у свої 17 років хлопець має ріст понад 2 м і 120 кг ваги.

«Думаю стати професійним кікбоксером. Бої на цьому чемпіонаті світу дались мені важко, але я переміг, тому все було недаремно», – каже володар золота.

Найяскравіше, на думку тренера чемпіонів, виступив Данило Рибченко. У двох поєдинках хлопцю вдалось нокаутувати своїх суперників у перших раундах.

«У півфіналі Данило виграв у француза, а у фіналі у спортсмена з Македонії. Він зібрав свої сили, не дав раунду закінчитись і виграв достроково», – коментує тренер Олександр Дульнев.

Чемпіони світу тренуються і готуються до змагань у спортивному залі на території м’ясокомбінату компанії «Агропродсервіс», що в селі Острів поблизу Тернополя. За словами спортсменів, також фірма підтримує їх фінансово.

Наразі, золоті медалісти відпочиватимуть і набиратимуться сил, а далі, зізнаються, будуть нові не менш виснажливі тренування та змагання.

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Автор: on 03/11/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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