Тернопільське відділення “Укрпошти”… шукає працівників

Головними завданнями державної служби зайнятості є забезпечення роботодавців необхідними кадрами та сприяння ефективній зайнятості населення.

Так, фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували для безробітних тернополян День відкритих дверей в одному із відділень Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Представники філії: начальник відділу кадрів Ярослава Юзьків, начальник поштамту Юрій Дмитришин та заступник директора з технічних питань Михайло Маліновський розповіли учасникам заходу про те, що поштова мережа Тернопільської дирекції УДППЗ “Укрпошта” складається з головної структурної одиниці, 5-ти центрів поштового зв’язку, цеху оброблення пошти, цеху перевезення пошти, 11-ти центральних відділень поштового зв’язку, 55 міських та 297 – сільських відділень поштового зв’язку.

Представники роботодавця поінформували безробітних про умови праці та її оплати, вимоги до працівників, можливості працевлаштування в районах Тернопільської області та м. Тернопіль за професіями:

• начальник відділу поштового зв’язку;

• листоноша;

• оператор поштового зв’язку;

• слюсар з ремонту автомобілів;

• електрогазозварник;

• електромеханік;

• водій автотранспортних засобів.

З тими учасниками заходу, які зацікавились пропозиціями роботи було проведено індивідуальні співбесіди.

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