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Тернопільське відділення “Укрпошти”… шукає працівників

14/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

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Головними завданнями державної служби зайнятості є забезпечення роботодавців необхідними кадрами та сприяння ефективній зайнятості населення.

Так, фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували для безробітних тернополян День відкритих дверей в одному із відділень Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Представники філії: начальник відділу кадрів Ярослава Юзьків, начальник поштамту Юрій Дмитришин та заступник директора з технічних питань Михайло Маліновський розповіли учасникам заходу про те, що поштова мережа Тернопільської дирекції УДППЗ “Укрпошта” складається з головної структурної одиниці, 5-ти центрів поштового зв’язку, цеху оброблення пошти, цеху перевезення пошти, 11-ти центральних відділень поштового зв’язку, 55 міських та 297 – сільських відділень поштового зв’язку.

Представники роботодавця поінформували безробітних про умови праці та її оплати, вимоги до працівників, можливості працевлаштування в районах Тернопільської області та м. Тернопіль за професіями:

• начальник відділу поштового зв’язку;
• листоноша;
• оператор поштового зв’язку;
• слюсар з ремонту автомобілів;
• електрогазозварник;
• електромеханік;
• водій автотранспортних засобів.

З тими учасниками заходу, які зацікавились пропозиціями роботи було проведено індивідуальні співбесіди.

 

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Автор: on 14/10/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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