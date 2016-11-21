Тернопільське летовище виконало останню вимогу Києва

Тернопільське летовище стало на крок ближче до отримання сертифіката. На минулій сесії обласної ради комунальному підприємству «Тернопільавіаавтотранс» виділили 1,4 млн. грн. Це було однією з останніх вимог столиці у контексті надання дозволу на посадку літаків.

Уже до кінця місяця тернопільське летовище може отримати довгоочікуваний сертифікат. Про це повідомив голова Тернопільської облради Віктор Овчарук.

– Ми знаходимось на завершальному етапі щодо отримання сертифіката. Справді, ця процедура трохи затягнулася, але на це є об’єктивні причини. У процесі підготовки документів виникло багато невідомих обставин, які потребували негайного вирішення. Наприклад, те, що 20 га території летовища вже було зареєстровано за підприємством «Універсал-авіа». У Києві засідала комісія, яка виявила певні недопрацювання і наклала на нас додаткові зобов’язання, – пояснює Віктор Овчарук.

У цілому для отримання сертифіката летовище мало виконати перелік вимог, який складається майже з двох десятків пунктів. Одним із найскладніших завдань була заміна близько кілометра звичайної огорожі на бетонну. Мова йде про ділянку зі сторони дач. Річ у тім, що огорожа перебувала у незадовільному стані. На територію постійно проникали дачники, розширяли ділянки за рахунок летовища. Бетонний мур планували звести з підкопами та Т-подібним дашком.

– Проектом передбачено, що вартість огорожі становить 2,4 млн. грн. Спершу з обласного бюджету виділили 900 тис. грн. Днями в Києві відбулася нарада і комісія просила підтвердження, що ми виділимо решту коштів. Тому на минулій сесії було передбачено ще 1,4 млн. грн. Тобто ми миттєво реагуємо на всі зауваження Києва й усуваємо всі перешкоди, які не дозволяють нам отримати сертифіката, – каже пан Овчарук.

До слова, обласна влада нарешті завершила процедуру реєстрації земельних ділянок. Очільники Тернопільщини сподіваються, що до наступної сесії летовище таки отримає сертифікат.

– Далі будемо налагоджувати співпрацю. Львів уже готовий до партнерства. Персонал у місті Лева пройшов відповідне навчання, – додав Віктор Овчарук.

Наразі керівництво аеропорту займається виготовленням проектної документації на ремонт покрівлі. Тривають роботи з облаштування огорожі. Крім того, є домовленість з адміністрацією Бориспільського аеропорту про надання на безоплатній основі транспортних засобів для проведення ремонту та обслуговування летовища.

Як уже повідомляла «Номер один», між львівським та тернопільським керівництвом аеропортів досягнуто домовленості щодо надання нашому летовищу статусу запасного Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького. Це пов’язано з тим, що Львів приймає багато ранкових рейсів. А у цю пору доби там часто бувають густі тумани. Тому сусіди погодилися на пропозицію зробити Тернопіль запасним аеропортом. Як тільки летовище отримає сертифікат, львів’яни готові спрямувати до нас свої літаки.

Крім того, тернопільське летовище включено у державну програму підтримки малих аеропортів. Цей проект обласна влада довго тримала в таємниці. Нарешті Тернопіль став її учасником. Передбачено, що протягом наступних трьох років місцеве летовище отримає на модернізацію близько 90 млн. грн. На перший транш у розмірі 50 млн. грн. в області сподіваються вже до кінця року. Наступний – 30 млн. грн., а в 2018 році – ще 10 млн. За кошти державної програми планують розпочати будівництво нового терміналу.

Зоряна Гарасимів

Джерелоя: www.gazeta1.com

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