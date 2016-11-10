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Тернопільська митниця забезпечила 730 млн грн бюджетних надходжень

10/11/2016 | Рубрика: Економіка,Новини,Офіційно,Податки,Соціум,Тернопілля |

У січні-жовтні Тернопільською митницею ДФС до бюджету перераховано 730 млн грн митних платежів, що на 85,8 млн грн або на 13,3% більше за аналогічний період минулого року. Зокрема, у жовтні до державної скарбниці надійшло 98,9 млн грн митних платежів (+13,3 млн грн або 15,5% до минулого року).

У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 661,5 млн грн, що на 196,6 млн грн або 42,3% більше, ніж торік. Також сплачено 59,6 млн грн мита; 7,2 млн грн акцизного податку; 1,7 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Як зазначила в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, позитивна динаміка у надходженнях відбулася завдяки збільшенню обсягів імпорту бюджетоформуючих підприємств, в тому числі і сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки. Всього підприємства, які збільшили надходження порівняно з минулим роком, за 10 місяців поточного року сплатили 461 млн грн або 63% від адміністрованої суми, зріст до минулого року становить 205 млн грн або 80%.

Також збільшенню цьогорічних надходжень посприяли підприємства, які не працювали минулого року (в тому числі з місцем обліку в інших областях України), а цього року здійснили імпорт. Загалом такі підприємства сплатили 68 млн грн, а це 9% від адміністрованої митницею суми податків.

Крім цього, відбулося оформлення в зоні діяльності Тернопільської митниці товарів підприємств з місцем обліку в інших митницях ДФС, в тому числі із східних областей України. Так, 57 підприємств при імпортуванні сплатили 126,6 млн грн податків або 17% від адміністрованої митницею суми платежів.

Загальна сума додаткових надходжень від контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів становить 28,3 млн грн (3,9% від адміністрованої суми), в т.ч. митна вартість – 25,2 млн грн (3,5% від адміністрованої суми); класифікація – 2,2 млн грн (0,3% від адміністрованої суми); країна походження – 888,2 тис. грн. (0,1% від адміністрованої суми).

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області 

 

 

 

 

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Автор: on 10/11/2016. Категорія: Економіка, Новини, Офіційно, Податки, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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