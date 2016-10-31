Миколай завітає до діток із щедрими подарунками

На черговій сесії Тернопільської міської ради пропонується внести зміни до «Програми турбота на 2016-2018 року», яка передбачає соціальну підтримку різних верств населення.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, зміни стосуються виділення одноразової грошової допомоги у розмірі 10 000 гривень деяким категоріям населення.

«Гроші ми виділимо тернополянам, які уклали контракт на військову службу, а також учасникам бойових дій, які отримали статус інваліда війни під час АТО чи Революції Гідності, – розповідає Сергій Надал. – Також до Дня святого Миколая неповнолітнім дітям загиблих учасників АТО з Тернополя буде виділено таку ж суму коштів».

Для отримання коштів цим категоріям тернополян, або їх представникам, необхідно звернутися з відповідними документами та заявою у міську раду.

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