Тернопільська громада вирішила “долю” літака з парку Нацвідродження

301 тернополянин підписався за те, щоб літак залишався на своєму старому місці.

Необхідну для розгляду петиції кількість голосів набрали навіть швидше, ніж було відведено часу – за 27 днів.

Нагадаємо, пропозицію винесла тернополянка Катерина Козяр 1 вересня.

“З 1972 року літак встановлений на масиві Східному належить частині міста Тернополя! Це на нашу думку не підлягає іншим діям, таким як знести його зовсім, і почати відмивання грошей! Ні і ще раз ні шановні депутати! Роботи у місті дуже багато, а літак це наше життя з народження! Тому давайте будемо реставрувати а не знешкоджувати. Зі слів якогось Бицюри який вважає що літак немає для нас історичної цінності і не входить в реєстр…. Пам’ятник льотчикам-визволителям має неодмінно залишатися! Це історія яку не переписати, крапка!” – написала пані Козяр.

Джерело: www.0352.ua

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