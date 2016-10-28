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Тернопільщина розпочинає співпрацю з одним із останів Ірану

28/10/2016 | Рубрика: Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Здоров`я,Новини,Освіта,Податки,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

image2У Києві 26 жовтня голова Тернопільської обласної адміністрації Степан Барна взяв участь у підписанні Меморандуму про співпрацю Тернопільщини з останом Альборз – що у Республіці Іран.

Відтак, сторони домовилися, що будуть розвивати співробітництво як в економічному, так і гуманітарному секторі.
«Іран – це потужний ринок збуту і потенційний інвестор. Я сподіваюся, що наша угода дасть можливість налагодити співпрацю, яка буде вигідна обом сторонам», – заначив Степан Барна, голова Тернопільської ОДА.

В рамках Меморандуму передбачається розвиток торгівлі та виробництва, що в свою чергу допоможе в організації нових робочих місць.

Важливим пунктом є організація стажування та обмін спеціалістами, які допоможуть глибше пізнати особливості зовнішньоекономічної діяльності Тернопільщини та Альборзу. Цікавим є те, що взаємодія у галузі охорони здоров’я, окрім іншого, включатиме й питання організації виробництва екологічно чистих продуктів харчування. Українська та Іранська сторони розвиватимуть туризм, в рамках чого буде організовано й учнівсько-студентський відпочинок.

Для Тернопільської області азійський напрямок займає важливе місце у здійсненні зовнішньо-економічної діяльності. При цьому, з усього об’єму експорту в країни Азії – 20% припадає саме на Ісламську Республіку Іран.

Останнім часом внутрішній ринок Ірану активно розвивається і це зумовлює збільшення попиту, як на продукцію сільськогосподарського сектору, так і на будівельну, енергетичну тощо. Тому, для Тернопільщини відкриваються перспективи експорту на іранський ринок світлотехнічної продукції корпорації «Ватра», нарощування обсягів постачання олійних, зернових культур та загалом розширення товарної номенклатури експорту іншою продукцією, яка б цікавила іранську сторону. Цікавим з економічної точки зору є, зокрема, налагодження постачання курячого м’яса та яєць.

Тож підписання Меморандуму про співпрацю між Тернопільською обласною державною адміністрацією та адміністрацією області Альборз Ісламської Республіки Іран є тим підґрунтям для бізнесу обох сторін налагодити взаємовигідні економічні відносини, які для області означатимуть її подальший та стабільний соціально-економічний і культурно-освітній розвиток. Тернопільська область є постійним і надійним партнером у міжнародному співробітництві, здатною ефективно інтегруватися у систему світогосподарських зв’язків, особливо на пріоритетних для неї напрямках.

В цілому Тернопільська область має 6 підписаних міжнародних угод про співробітництво в різних напрямках. Географія країн є досить широкою і охоплює: Польщу, Румунію, Білорусь, Литву, Сербію, В’єтнам, а тепер ще й Іран.

Сайт “ОДА”

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Автор: on 28/10/2016. Категорія: Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Здоров`я, Новини, Освіта, Податки, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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