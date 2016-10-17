Тернопільщина просить у Кабміну дотацію на профтехосвіту

Після масової акції протесту працівників профтехосвіти області під стінами облдержадміністрації Степан Барна звернувся до Кабінету Міністрів України щодо виділення додаткової стабілізаційної дотації. На Тернопільщині порахували що до кінця року на фінансування профтехосвіти не вистачає 37 мільйонів гривень.



«В м.Тернополі забезпечити заклади профтехосвіти коштами легше, оскільки вони дофінансовуються за рахунок громади обласного центру. Однак у районах ситуаціє є гострішою. Тому я звернувся до прем’єр-міністра України посприяти у виділенні стабілізаційної субвенції», – пояснив свої дії Степан Барна.

Під час акції 13 жовтня представники освітянських профспілок поставили ультиматум керівництву області негайно вирішити проблему з виплатою заробітної плати. В окремих закладах працівники не отримали зарплату за липень-серпень.

ДЖерело: Галас

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