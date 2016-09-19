Тернопільщина отримала вакцину проти туберкульозу

На Тернопільщині уже є вакцина БЦЖ. Її уже отримують в районах. У Тернополі вакцинувати дітей почнуть завтра, 20 вересня. У поліклініках будуть щеплювати дітей віком 1-3 роки, а немовлятам робитимуть щеплення у пологових відділеннях.

Це вакцина БЦЖ, ліофілізована/BCG Vaccine freeze-dried. Тернопільська область отримала 72000 доз БЦЖ. Про це йдеться в наказі обласного управління охорони здоров’я ТОДА. Зокрема, Тернопільська дитяча міська лікарня отримала 5200 доз, Перинатальний центр „Мати і дитина” – 6400, міська лікарня №2 – 7200 доз, обласний спеціалізований будинок дитини – 40. До кінця цього тижня (до16 вересня – прим. ред.) всі райони також повинні забрати вакцину і будемо розпочинати щеплення, – повідомила головний позаштатний дитячий спеціаліст-фтизіатр департаменту охорони здоров’я Світлана Мадич. Вакцинують усіх дітей, які не були щеплені протягом усього часу, поки в області не було вакцини БЦЖ. Оскільки новонароджених через відсутність вакцини не щеплювали в пологових відділеннях, тепер будуть щеплювати дітей віком і рік, і два, і майже три, пише 20 хвилин.

– Крім вакцини проти туберкульозу ми отримали 1120 доз вакцини для профілактики HIB інфекції і 3400 доз „ДІФТЕТ ДТ вакцини” від дифтерії та правця. Щеплювати дітей почнемо з вівторка, – зазначив заступник головного лікаря з поліклінічної роботи міської дитячої лікарні Володимир Кучма. – Щодо кількості отриманих вакцин БЦЖ, це 40-45% від потреби, та на перший час цього вистачить. Наголошую, що усі профілактичні щеплення виконують лише на дільницях. Ні в садочках, ні в школах такі щеплення не проводять. Дільничні медсестри повідомлять батьків про необхідність щеплення. Ті батьки, які вважають пріоритетним завданням щепити дитину, можуть і самі звертатися до своїх педіатрів, щоб узгодити дату щеплення.

За новим наказом, дітям віком до 8 місяців БЦЖ роблять без попередньої проби Манту, старшим потрібна проба. Рішення про щеплення педіатр прийматиме через 72 годин після проби. Утім, навіть якщо дитина не отримала щеплення від туберкульозу, вона може відвідувати дитячий садок, додає Володимир Кучма. Адже зараз – період епідемічного благополуччя щодо туберкульозу.

Нагадаємо, раніше фтизіатри були стурбовані тим, що не вдалося провести туберкулінодіагностику 74% дітям у 2015 році та 86% дітям у 2014 році через відсутність вакцин. Три чверті немовлят виписали з пологових відділень без вакцинації БЦЖ, зазначала у березні цього року Світлана Мадич.

– Наразі збільшення захворюваності дітей на туберкульоз немає, – каже обласний дитячий фтизіатр. – Тому негативних наслідків ми поки що відмітити не можемо. Але те, що нарешті вакцина з’явилася, дуже добре. Адже зменшується ризик захворювання дітей на туберкульоз.

Нагадаємо, 25 серпня в Україну доставили 2,5 млн доз вакцин від туберкульозу. Це партія вакцин, придбаних Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ на запит Міністерства охорони здоров’я у рамках угоди з міжнародних закупівель.

Довідка Тернопільська область, за інформацією Міністерства охорони здоров’я станом на 7 вересня, отримала наступну кількість вакцин: КПК – 3600, ГепВ – 10770, БЦЖ – 72000, АДП – 21900, АКДП – 0, АДП-М – 28560, Сказ – 2100, бОПВ – 0, АаКДП-ІПВ+Хіб – 13850, Хіб – 6480.

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