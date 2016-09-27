Тернопільщина боргує залізниці за перевезення пільговиків 9 млн. гривень

Тернопільська область боргує залізниці за перевезення пільгових категорій пасажирів у приміських поїздах 9,229 млн. гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Львівської залізниці.

«Згідно із законодавством України, обласні державні адміністрації повинні компенсовувати магістралі перевезення пільгових категорій громадян. Водночас від початку 2016 року жоден із семи регіонів, територію яких охоплює Львівська залізниця, не перерахував магістралі жодної витраченої гривні», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що за 8 місяців 2016 року магістраль надала послуг із перевезення громадян пільгових категорій електро- та дизель-поїздами у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на загальну суму 51 млн. 606,7 тис. грн.

Відтак, залізничники вкотре звертаються до керівників державних адміністрацій цих областей із закликом до конструктивної співпраці, адже відсутність компенсаційних виплат ставить під загрозу подальшу діяльність приміського руху та курсування потягів.

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