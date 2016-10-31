Тернопілянки разом долають смертельну недугу

В обласному центрі вдесяте відбувся марш проти раку молочної залози. Мешканки Тернопілля пройшли центральними вулицями міста, щоб привернути увагу суспільства до проблем онкології і власним прикладом показати, що рак грудей – не вирок. Ініціатором та організатором цього заходу стало обласне відділення громадської організації жінок-інвалідів «Донна».

Щогодини в Україні від раку грудей помирає одна жінка, а ще дві – дізнаються про такий діагноз. Загалом на цю найпоширенішу серед жінок форму раку хворіє майже 160 тисяч українок – це лише за офіційними даними.

Щороку помирають від раку грудей понад 9 тисяч жінок. Про це у Facebook повідомила в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

У 2014 році зареєстровано понад 13,6 тис. нових випадків цієї патології, у тому числі в 25% жінок репродуктивного віку. За 25 років незалежності від раку померло більше 230 тисяч українок, – пише Наш день.

Тернополянки вже вдесяте вийшли на вулиці міста, щоб привернути увагу громадськості до цієї недуги і закликати жінок регулярно проходити діагностику. Всі вони – пережили страшну недугу. Тож можуть із впевненістю сказати: рак – не вирок. Головне, боротися і не опускати рук.

– Сьогодні дуже важливо, щоб жінки не залишалися наодинці зі своїми проблемами. Наша організація допомагає онкохворим жінкам, які втратили молочну залозу, в лікуванні, протезуванні, – розповідає голова правління обласної організації «Донна» Марія Линда. – Забезпечуємо безкоштовною білизною та лімфорукавами. А також надаємо психологічну допомогу, адже добре слово допомагає не менше, ніж ліки.

Найчастіше рак грудей вражає жінок віком понад 40 років, особливо після настання менопаузи.

– Сьогодні ми прийшли на центральну площу міста, аби привернути увагу людей до цієї недуги. Адже рак молочної залози займає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок, – каже мамолог Наталя Савочкіна. – У середньому в області ми виявляємо 300 хворих за рік. З кожним роком ця цифра зростає на 2-3 відсотки. А ще дуже високий показник запущеності цієї недуги і смертності.

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