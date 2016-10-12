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Тернопіль відвідав радник Авакова

12/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

11109Радник міністра внутрішніх справ України, голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко провів зустріч із керівним складом Управління національної поліції в Тернопільській області, громадськими активістами і журналістами.

Тернопільщина стала 11-ою областю куди він приїхав, щоб обговорити проблемні питання на місцях та поглибити взаємодію між представниками громадськості та управліннями тих органів, які координуються міністром внутрішніх справ. У зустрічі взяли участь також представники Державної служби надзвичайних ситуацій, Державна міграційної служби, Державна прикордонної служби, сервісного центру, Національної гвардії.

– За результатами проведення таких зустрічей у всіх областях ми створимо робочу групу по співпраці і взаємодії між органами, які координує міністр внутрішніх справ, – повідомив Володимир Мартиненко. – До цієї робочої групи увійдуть всі бажаючі, хто матиме знання і можливість допомогти міністерству внутрішніх справ реформуватися для того, щоб зробити зворотній діалог, почути конструктивну критику, щоб скоригувати зміни і щоб можна було впроваджувати зміни за участю громадськості. Просив би, щоб до складу робочої групи увійшли представники громадськості, журналісти. Ця робоча група буде співпрацювати напряму із управліннями, які є в Тернопільській області і буде входити до складу громадської ради при міністерстві внутрішніх справ. На сьогодні нормативно-правові документи в Україні не передбачають створення громадських рад в обласних управліннях, але є багато активної громадськості і ми хочемо долучити їх до роботи, хочемо щоб вона працювала і допомагала нам проводити зміни у відомстві.

Ольга Трач

Джерело: За Збручем

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Автор: on 12/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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