“Тернопіль” перестав програвати вдома

В останньому матчі першого кола чемпіонату України муніципальний ФК «Тернопіль» зіграв внічию з «Черкаським Дніпром». Рахунок зустрічі – 1:1.

Для тернополян, які завершують осінню частину першості в ослабленому та некомплектному складі, нічия у грі з одним із лідерів прийнятний результат. Рахунок у матчі відкрили гості, а тернополянамвиправити ситуацію на 90-ій хвилині. Гол забив Курило.

За підсумками першого кола ФК «Тернопіль» з 10 очками займає останнє місце. Відстань до найближчого конкурента – 6 очок. Невтішна ситуація в клубі є наслідком діяльності на посаді головного тренера авантюриста з Криму Івана Марущака.

Джерело: Галас

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