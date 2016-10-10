Теребовля може стати одним із 7 чудес України

З робочим візитом у Теребовлі побував відомий український політик Микола Томенко.

Райцентр Тернопільщини він відвідав у рамках проведення Всеукраїнського конкурсу «7 чудес України: історичні міста та містечка», участь у якому бере Теребовля.

В рамках цього прес-туру були відзняті сюжети та зібрана додаткова інформація про місто для подальшого анкетування серед експертів, які братимуть участь в оцінюванні. Першочергово група ознайомилась з історичними пам’ятками: церквами та костелом, фортецею та віадуком, ратушею і краєвидами старого міста.

Нагадуємо, у 2016 році триває вже 5 етап всеукраїнської акції «7 чудес України» – « 7 чудес України: історичні міста та містечка». З 1 березня до 1 червня оргкомітет приймав та розглядав заявки на участь. З 1 червня члени оргкомітету оголосили 21 фіналіста акції, за яких можна проголосувати до 7 листопада включно. Протягом цього часу тривають презентації фіналістів, прес-тури і анкетування експертів. За підсумками опитування експертів та інтернет-голосування (50/50), будуть визначені переможці цієї акції, яких оголосять 9 листопада, в День української писемності та мови.

Як зазначив Микола Томенко, Теребовля має свою унікальність і дуже важливо віднайти та пропагувати саме особливі риси цього містечка.

До слова, у свій час одним із семи чудес України було визнано Дністровський каньйон, що на півдні Тернопільщини. Дністровський каньйон утворений річкою Дністер, яка бере початок з маленького струмка біля підніжжя гори Розлуч у Львівській області.

Джерело: Репортер

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