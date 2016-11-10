«Тепла хата» – комфортна і багата

Зважаючи на світову тенденцію глобального потепління, проблема обігріву житла залишається актуальною. Особливо з огляду на постійне зростання тарифів. Тому українцям все частіше доводиться задумуватися про енергоощадність, утеплення помешкань, а також застосування альтернативних видів енергії. Про це йшлося на семінарі у Львові «ЗМІ про енергоефективність: актуально, об’єктивно, мотиваційно». Якщо кожен українець подбає про тепло у власних оселях, то й загальний рівень життя в Україні значно зросте.

Фахівці з «Держенегроефективності», виконавчий директор інституту регіонального розвитку та проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні» намагалися донести до журналістської аудиторії, а через неї відповідно до читачів та глядачів основні тези енергоефективності у багатоповерхівках та приватних помешканнях, значення створення ОСББ, а головне навчитися усім нам заміщувати природній газ альтернативними джерелами енергії. Цього вимагають від нас і проблеми екологічного характеру і економічні виклики. Адже тарифи невпинно зростають, а наші кишені порожніють.

Енергоефективність починається в головах

До економії треба прийти самостійно, цього не навчить ні держава, ні сусід,- вважає заступник директора департаменту технічного регулювання енергоефективності «Держенергоефективності» Роман Марецький, і якщо просто в один з днів сказати: «Будемо економити!» цього буде замало. Енергоефективність починається в головах, тобто таке рішення треба приймати свідомо. У першу чергу таким шляхом почали йти ті, доходи кого не дозволили отримувати державну субсидію.

Якщо ми думаємо зекономити за рахунок того, що все вимкнемо і будемо мерзнути – це не енергоощадність, тому потрібні конкретні заходи. Держава готова допомогти першопрохідцям і новаторам, надавши «теплі» кредити.

Чужі історії успіху – найкраща мотивація

Так вважають консультанти проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні». На переконання, скажімо, консультанта Віри Ілляш енергоощадним можна зробити кожен будинок, не залежно від місце розташування, кількості поверхів, віку і т.д. Просто цього треба захотіти. Що варто зробити у першу чергу? Треба провести енергоаудит. А опісля взятися за утеплення помешкання: стін, даху, перекриттів, за заміну вікон і дверей, встановлення лічильники тощо.

Економність будинку – суттєва вигода

На перший погляд, роботи багато. Це справді так. Але і вигода не забариться. По перше можна буде суттєво зекономити, а по друге можна отримати комфортне життя у помешканні. Тим паче, що у цей осінньо-зимовий період так хочеться і зберегти тепло в будинку, і менше платити за нього. А для цього треба здійснити ряд енергоощадних заходів. Вірю – не хочеться. Легше жити, як раніше. Але виклики часу змусять кожного зробити це, не залежно від бажання чи небажання змінюватися.

До того ж деякі заходи, як виявляється, взагалі не потребують затрат. Так, для початку вкоротіть штори, гардини, чи тюлі. Фахівці кажуть, що вони здатні затримувати доступ тепла до приміщення.

Не дорого встановити за радіаторами відбивачі тепла. Згодяться і крани-регулятори тепла на батареях, і лічильники завжди закликатимуть до економії. Вони допоможуть зберегти і регулювати тепло в хаті, відповідно до погодних умов.

Якщо є більші фінансові можливості, то можна утеплити зовнішні стіни, замінити вікна та вхідні двері, замінити газовий котел на твердопаливний. При цьому треба дбати про використання екологічно чистих матеріалів.

І результат не забариться: комфорт підвищиться, економія зросте суттєво. А вкладені гроші повернуться, звичайно ж не відразу, але за кілька років – обов’язково.

Таким чином можна буде менше платити за послуги, не мерзнути, а отже рідше хворіти і відмовилися від газу – не відновлювального джерела енергії. Звичайно, якщо є власні заощадження, або бажання взяти участь у кредитуванні держави з відшкодування нею ж 30 чи навіть 70 відсотків кредиту (у цьому випадку мова йде про субсидіантів). Можна скористатися і можливостями вітру, встановити сонячні батареї. Але, звичайно, такі проекти є більш вартісними. У будь-якому разі треба з чогось починати.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

Shortlink:

Loading...