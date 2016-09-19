Таксі в обласному центрі подорожчало

Тепер “мінімалка” вартує 25 гривень. Про це своїх клієнтів повідомляє служба таксі.

19 вересня таксі 549 після замовлення машини розсилає своїм клієнтам смс-повідомлення, де зазначається, що від сьогодні змінено тариф і тепер посадка вартує 25 гривень. Імовірно, що тариф за проїзд 1 км по місту теж зміниться і становитиме приблизно 5,50 грн.

До речі, знайти інформацію про збільшення тарифу на офіційному сайті 549 неможливо. Остання новина там була оприлюднена ще 14 липня 2016 року.

До речі, на сайтах інших служб таксі теж немає інформації про збільшення “мінімалки”. Проте, знаючи місцевих перевізників, якщо вони ще не підняли тариф, то найближчим часом це зроблять.

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