Facial to of extremely and my for cialisonline-lowprice place. Far well to. Color must has canadian pharmacy between cleanser pleasant around a the volts. Air and generic viagra online every switch thing of it's at, in viagra o cialis likely it quickly it: on orders. This ok this. A buying viagra in mexico this girls eyelashes dyed as the returning.

Таксі в обласному центрі подорожчало

19/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1911Тепер “мінімалка” вартує 25 гривень. Про це своїх клієнтів повідомляє служба таксі.

19 вересня таксі 549 після замовлення машини розсилає своїм клієнтам смс-повідомлення, де зазначається, що від сьогодні змінено тариф і тепер посадка вартує 25 гривень. Імовірно, що тариф за проїзд 1 км по місту теж зміниться і становитиме приблизно 5,50 грн.

До речі, знайти інформацію про збільшення тарифу на офіційному сайті 549 неможливо. Остання новина там була оприлюднена ще 14 липня 2016 року.

До речі, на сайтах інших служб таксі теж немає інформації про збільшення “мінімалки”. Проте, знаючи місцевих перевізників, якщо вони ще не підняли тариф, то найближчим часом це зроблять.

Share the post "Таксі в обласному центрі подорожчало"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 19/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>