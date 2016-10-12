Таке оголошення – дорога у рабство і до в’язниці!

Увесь Київський метрополітен аж рябіє від оголошень про роботу. Буваючи у столиці, я із зацікавленням читаю ці начебто дуже вигідні пропозиції, бо дочка-студентка шукає підзаробіток у позаурочний час. Щоправда, досі нічого путнього не знайшла. Каже: «Дурять! Замість обіцяних кількох тисяч гривень насправді пропонують мізер».

Бачила я і оголошення, яке на фото. Ще й подумала: студентам була б під силу така робота, принаймні на час канікул. Заробити за тиждень 5 тисяч гривень – це ж неабияка удача. А виявилося, це – страхітлива пастка!

Як повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини, близько року тому у Києві, Львові, Харкові та інших містах почали з’являтись оголошення про роботу кур’єром або експедитором вахтовим методом. Насправді людей вивозять до Росії та примушують доставляти наркотики. Такі оголошення й досі можна побачити у громадському транспорті, і невідомо, скільки українців уже потрапили в цю пастку.

Правозахисники закликають громадян не реагувати на оголошення, поширені у столичному метро та великих містах України, які пропонують роботу кур’єром за високу винагороду.

За неофіційними даними, наразі близько 2 тисяч українців потрапили до рук злочинців. Багатьох заробітчан уже засудили російські суди за торгівлю наркотиками. Вони відбувають покарання у різних колоніях суворого режиму. Інших громадян утримують у російських СІЗО, де вони очікують на суд.

Ольга КУШНЕРИК

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