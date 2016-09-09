Табір, у якому вихователь вистрелив у дитину, був недіючим?

Ситуація набирає політичного розмаху, адже дитина була з Маріуполя, а вихователь – зі Львова, та батьки хлопця наголошують тільки на безпеці дітей безвідносно до регіональної приналежності вихователя.

Про те, що не треба цю ситуацію політизувати та направляти в те русло, якого немає, вважає і Аксана Філіпішина, представниця Уповноваженого з прав людини з питань дотримання прав дитини недискримінації та гендерної рівності. Про це вона розповіла в інтерв’ю hromadskeradio.org

Нагадаємо, що у дитячому таборі на Тернопільщині вихователь вистрелив у хлопчика з пневматичної зброї. На щастя, з дитиною все гаразд, але батьки перебувають в складному психологічному стані.

– Що ви можете розказати про цю ситуацію?

– Про цю ситуацію ми дізналися ще в 20-х числах серпня, і відразу ж звернулись до Міністерства соціальної політики та до Тернопільської ОДА з вимогою негайно перевірити діяльність цього табору: на якій підставі там знаходились діти, який педагогічний колектив, хто давав дозволи на діяльність такого табору, і що там відбувалося з дітьми.

Паралельно ми дали доручення своєму регіональному представнику в Тернопільській області з тим, щоб він поїхав в цей табір і також подивився на місці, яка ситуація.

В результаті звернення Уповноваженого, ми отримали коментарі, що порушені кримінальні справи, і в реєстрі досудових розслідувань зареєстровано відповідне кримінальне правопорушення, і паралельно здійснюється перевірка щодо діяльності посадових осіб Шумської районної адміністрації.

Як така ситуація стала можливою? В країні динамічно скорочується державні дитячі оздоровчі заклади, щороку зменшується фінансування на оздоровлення дітей в Україні, воно залишається вже другий рік поспіль на рівні попереднього року. В результаті, менша кількість дітей за державний кошт має змогу оздоровитися.

Тим не менше, батьки шукають альтернативи і пристають на пропозиції, в тому числі і волонтерів, і благодійних організацій, які пропонують оздоровчі послуги.

Я раджу батькам перевіряти організації, яким вони довіряють свої дітей, запитувати документи, на підставі яких діє той чи інший оздоровчий заклад.

В даному випадку оздоровча зміна була абсолютно незаконною, — це відомо із тих відповідей, які ми отримали. Цей табір розташовувався менше місця на території закритого, недіючого табору в Шумському районі Тернопільської області без будь-яких дозвільних документів.

Табір як приміщення два роки вже не працює, тому що там ідуть судові процеси стосовно майна, і тому волонтери орендували на місяць приміщення, і завезли на свій розсуд дітей, не маючи на це дозвільних документів. Не було організоване медичне забезпечення, а медичні послуги надавались фельдшером з сусіднього сила.

Але мені важко припустити, що на території району в закритому недіючому таборі перебувають діти з різних регіонів України, і ні сільській голова, ні чиновники районної адміністрації про це не знали.

Районна державна адміністрація мала б контролювати ці течії, тому що всі такі табори мають зареєструватися в районі.

Стосовно цієї ситуації також має бути проведено службове розслідування щодо посадових осіб державних службовців.

– Виникають повідомлення, що хлопчик, який постраждав, був з Маріуполя, а вихователь — зі Львова. І виник знов цей регіональний аспект. Хотілося б почути вашу позицію з цього приводу?

– Я особисто спілкувалась з батьками хлопчика. Це інтелігентна, адекватна родина, яка ставить питання стосовно просто безпеки перебування дитини в оздоровчому таборі безвідносно, на який території — Схід чи Захід, це відбувається. Безвідносно до того, які вихователі — зі Сходу чи Заходу, здійснюють свою діяльність.

Мені здається, що не треба цю ситуацію політизувати та направляти в те русло, якого немає.

Порушено право дитини, і де б це не відбулося — під Маріуполем чи Тернополем, цього не може бути.

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