«Свободівці» відсвяткували чверть століття діяльності об’єднання

Цими вихідними в столиці відбувся урочистий з’їзд Всеукраїнського об’єднання «Свобода» з нагоди 25-ї річниці політичної сили.

Провідною ідеєю заходу стала незмінність за чверть століття головних програмних цілей та ідеології партії. На цьому наголосив лідер «Свободи» Олег Тягнибок, який зазначив, що українські націоналісти не підпорядковувалися олігархічним кланам, політичним проектам і не робитимуть цього й надалі. Єдина ідеологічна політична сила в Україні позиціонує себе як державницька. Саме завдяки такій позиції організація пережила всі гучні політичні «мильні бульбашки».

— «Свобода» — націоналістична організація, яка здатна змінити країну на краще. До влади мають прийти націоналісти й повернути нам Українську державу! Для мене «Свобода» — це відображення українського народу. Адже пересвідчився, спілкуючись на фронті з представниками різних регіонів, що нашу організацію підтримують не лише на заході, а й на сході країни, — розповів депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

— Двадцять п’ять років тому осередок «Свободи» в області створювали молоді люди, які прагнули організації, що займалася б інтересами української нації, впровадженням ідеї націоналізму в реальне життя. «Свобода» була радикальною політичною силою, яка робила й проголошувала те, що вважала за необхідне, а не підлаштовувалася під якусь кон’юктуру, не намагалася будь-що сподобатися виборцям. Через 25 років ця ідеологія залишилася незмінною. Базові речі, які були закладені при створенні організації, залишилися — побудова сильної Української держави на засадах соціальної і національної справедливості, — наголосив голова фракції ВО «Свобода» в обласній раді Олег Сиротюк.

— У нас країна талановитих людей, ми маємо колосальні ресурси, які поки не працюють на націю. Щоб виправити ситуацію, потрібна активна позиція кожного свідомого громадянина. Я розпочинав свою політичну боротьбу в партії, ідеологія якої відповідала моїм поглядам, – в «Свободі», – яка тоді називалась СНПУ (Соціал-національна партія України). Активно працював над створенням осередків організації в Тернополі, області, залучаючи до справи друзів, знайомих, однокурсників, колег. Дуже важко було під час виборів різних рівнів, бо нас було мало. Вночі клеїли листівки, вранці роздавали газету. Все це робили на ентузіазмі, без фінансової підтримки. Тепер наших однодумців чимало й щороку їх стає все більше. Нині «Свобода» — партія, куди входить багато ідейних національно свідомих українців, які прагнуть побудувати незалежну, розвинуту Україну, — зазначив народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко.

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