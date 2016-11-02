Святійший Патріарх Філарет вручив церковні нагороди

Під час перебування у Тернополі Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет нагородив жертводавців та будівничих храму святих мучеників Бориса та Гліба орденом святого Архістратига Михаїла – Степана Барну, Віктора Овчарука, Сергія Надала, орденом святого Миколая Чудотворця – Руслана Притулу, Віктора Шумаду, Василя Кікінеджі, Андрія Ярему, орденом Христа Спасителя – Ігоря Побера, Юрія Смакоуза, Івана Білика, орденом святого князя Володимира ІІІ ступеня – Романа Навроцького, Василя Мулярчука, благословенною Патріаршою грамотою з відзнакою – Івана Сабата, Василя Розводовського, Мирославу та Володимира Харченків, Дмитра Олійника, Віталія Мариновського, Василя Погінця.

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