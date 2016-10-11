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Свята Текля повернулася до Тернополя разом із новим романом Лесі Романчук-Коковської

11/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

12100У Народному Домі «Перемога» відбулася презентація нової книги тернопільської письменниці Лесі Романчук-Коковської «Благословен, хто йде». Це – ретельне дослідження про сподвижництво і життя першомучениці святої Теклі, яка жила у м. Іконія і була ученицею св. Павла. Свята Текля – покровителька Тернополя.  Її фігура стояла на вулиці Верхній Панській (нині Театральний сквер) доти, доки не прийшли совіти і не «водрузили» Карла Маркса. А ще там була криничка із цілющою водою…

Багато цікавої  і пізнавальної інформації почерпнули тернополяни, які завітали на творчий вечір відомої письменниці. Наприклад, чи багато з нас знають, що свята Текля – покровителька лікарів?

Привітати авторку прийшли друзі, знайомі, студенти, представники влади. Серед них – залюблені у рідне місто, екскурсовод і краєзнавець Тарас Циклиняк  та історик Володимир Мороз, директор видавництва «Навчальна книга – Богдан»  – Богдан Будний, літературний редактор – Ірина Дем’янова, художник Володимир Басалига.  Очільник Тернопільської організації НСПУ Олександр Смик замість традиційного букету квітів, подарував пісню.

– Поезія – це натхнення, а проза – важка фізична праця. У мене є книги, які писалися легко, а є ті, які писалися важко, – зізнається пані Леся. – «Благословен той, хто йде» почала ще у 2008 році. Тему досліджувала дуже глибоко. Тричі їздила до Риму. Остаточно завершила, коли взяла у липні відпустку. Про святу Теклю. Вона мала добру освіту і силу зцілювати інших. Господь рятував Теклю тричі: від вогню, від левів, від збезчещення. Її мощі покояться у м. Маалюля (сучасна Сирія) у монастирі св. Теклі. Це єдине місце на землі, де люди досі розмовляють арамейською – мовою Христа. Наступні книги будуть про св.  Климента – єпископа Риму, який має відношення до України (відбував заслання у Криму), та про князя Володимира, який посвятив Русь у християнство.

Поруч із пані Лесею на сцені був її чоловік, священик Української лютеранської церкви, перекладач, проповідник, поет, музикант, виконавець власних пісень – Тарас Коковський. Саме йому письменниця завдячує, адже коли працювала над книгою, то могла консультуватися будь-якої хвилини. Окрасою вечора стали пісні у виконанні талановитого творчого подружжя та гурту «Обрії».

До слова. Книга «Благословен, хто йде»  має не просто бути прочитаною, а підштовхнути всіх (передусім владу) не лише до повернення у наше місто фігури святої Теклі, а й до усвідомлення того, що історична пам’ять є невід’ємною частиною не тільки національної культури, а й внутрішньої кожного з нас.

Валентина СЕМЕНЯК

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Автор: on 11/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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