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Священики закликають тернополян не “святкувати” Хелловін

28/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

281016Американці і європейці готуються до стародавнього кельтського свята – Хелловін. Святкування в основному пов’язане з різноманітними розвагами, однак священики застерігають: ці розваги мають демонічний зміст і шкодять християнському життю.

Тернопільській молоді радять надто не захоплюватися цим святом, оскільки воно не має нічого спільного з християнством. Католицька церква у цей день вшановуватиме святих.

«Папа Григорій ІІІ запропонував, щоб першого листопада поминали всіх святих. Тому у цей день люди йдуть на кладовища, моляться там, запалюють свічки. І, на жаль, маємо таку ситуацію, що паралельно молодь переодягається у страхітливі костюми, бере маски і розважається. Ми просимо не захоплюватися цим, бо нічого доброго у цій традиції немає. Такі маскаради лише шкодять нашому християнському життю. Слово «свято» походить від слова «святий», а відтак, так званий Хелловін возвишує нечисту силу. Тому ми звертаємося до молоді, якщо ви вважаєте себе християнином, постарайтеся до цих речей ніяк не долучатися. Краще проведіть ці дні у молитві і тоді це матиме набагато кращий результат для вашого життя», – каже о. Роман Загородний (УГКЦ).

Першого листопада християни вшановуватимуть пам’ять митрополита Андрея Шептицького. З цієї нагоди заплановані походи зі свічками.

Джерело: За Збручем

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Автор: on 28/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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