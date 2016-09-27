Священик зі Зборівщини отримав нагороду

У неділю, 25 вересня, в селі Курівцях, що на Зборівщині, освячено капличку.

Чин освячення здійснив єпископ – помічник Тернопільсько – Зборівської архієпархії УГКЦ владика Теодор (Мартинюк).

Опісля урочистої посвяти, отцю Івану Шкумбатюку, активісту ГО “Схід та Захід єдині”, було вручено заслужену нагороду – медаль “За гідність та патріотизм”.

“На таких невтомних трудівників волонтерського фронту рівняються кращі. Ми дуже вдячні отцю – декану Івану, за все що він зробив і зробить на благо нашої перемоги і добра”, – сказав координатор ГО “Схід та Захід єдині” Василь Конько після вручення отцю відзнаки “За гідність та патріотизм”.

Подякував він також громаді села за ту допомогу що вони передали через наші руки бійцям на фронті на передовій.

Ігор Крочак, прес-секретар ГО “Схід та Захід єдині”.

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