«Священик дозволив поставити на могилі хрест…»

«…Він теж не вірить у самогубство Світлани, бо на шиї дочки був ланцюжок із образком», – говорила у судовій залі згорьована мати – Алла Притула. Слідчий на те відповів: йому нерідко доводиться виїжджати на випадки суїциду, і у більшості вішальників теж були образки…

На судове засідання Кременецького райсуду я приїхала на прохання Алли Притули. Розглядали її скаргу на постанову поліції про закриття кримінального провадження за фактом смерті її дочки – 16-річної Світлани Притули. Слідчі не знайшли у загибелі дівчини криміналу, а мати ніяк не може змиритися з таким висновком, бо переконана: Світлана не могла вчинити таке із собою…

Родина Притули мешкає у селі Комарин Кременецького району. Окрім Світлани (уже покійної), є ще троє дітей. Сім’я, як і решта односельців, живе у щоденних селянських клопотах: діти, господарка, городи…

Світлана навчалася на другому курсі Почаївського училища на кухаря-кондитера. Алла розповідає, що дочка дуже хотіла мешкати у гуртожитку, але вони з чоловіком їй не дозволили – остерігалися, щоб чогось не сталося. Жінка зітхає: однаково не вберегли.

Якою вона була? Життєрадісною, доброю, каже мати, дуже любила наймолодшу сестричку. «Купувала їй усе, я навіть дорікала: це ж останні гроші, за що ти поїдеш до Почаєва? А вона: «Мамо, це ж моя сестричка!». Мила, переодягала її, усюди з собою брала.

А ще, додає пані Алла, дочка дуже хотіла створити свою сім’ю. Примірялася, який посуд, інші речі домашнього вжитку забере. У родині планували: якщо Світлана вийде заміж, то житиме у другому будиночку на подвір’ї. Не судилося.

Світлани не стало у ніч на 15 лютого цього року. Пішла у сусіднє село – Старий Тараж на дискотеку на честь свята святого Валентина і не повернулася. Там же був і старший брат, але йти з ним додому Світлана відмовилася, бо була в іншій компанії.

Пані Алла розповідає, що всю ніч очікувала на дочку, а під ранок задрімала. Десь о п’ятій прокинувся чоловік, і вони машиною вирушили на пошук. Телефон дочки не відповідав. Повідомили поліцію. Жінка плаче, коли згадує той страхітливий момент: побачила Світлану на черешні поблизу закинутої ферми… у зашморгу. Знаряддям смерті став Світланин улюблений яскраво-червоний шарф.

Нещадний біль, безмежне горе охопили подвір’я Притули. Смерть Світлани вразила не лише Комарин, а усі навколишні села. Після похорону матері приснилося: дочка прийшла і каже: «Чого мене судять люди, я ж не сама повісилася». Цей сон не дає спокою…

«Ну, не могла вона цього зробити! Та навіть вибратися на таке високе дерево сама не змогла б. Як таке можливе: викарабкатися так високо і не забруднити одягу, взуття, капронових колготок не порвати?.. А тоді морозу не було, скрізь багнюка», – каже згорьована мати.

Втім, слідчий на судовому засіданні запевняв: хоч дерево і високе, але вибратися на нього не складно – сам пробував.

Після дискотеки Світлана була у компанії 27-річного парубка із Почаєва. Він підвіз її, щоправда, не до подвір’я, а десь за двісті метрів, бо, мовляв, далі була не дорога, а суцільна багнюка. Запевняє: йому невідомо, що було далі з дівчиною. З цим молодиком Світлана була раніше знайома. За словами пані Алли, дочка не пов’язувала з ним майбутнього, їй припав до серця його товариш.

На тілі покійної медичні експерти не виявили тілесних ушкоджень. Власне, це головний аргумент слідства у версії про самогубство. Також у судовій залі слідчий зауважив: зі сторінки Світлани у соціальній мережі простежується її схильність до суїциду.

Я передивилася її сторінку і, відверто кажучи, такого не зауважила.

«Бог створив кожної тварі по парі. Вибачте, мою “тварь” ніхто не бачив?»

«Іноді так хочеться поїхати туди, де ти не знаєш нікого, бродити бездумно вулицями, не помічаючи перехожих, і загубитися в потоці своїх думок, не усвідомлюючи реальності…»

Ну хіба такі, хоч і невеселі, пости свідчать про фатальні думки? Щоправда, напис «Кто меня любит? Правильно, никто» можна розцінювати як відчай або ж як спосіб привернення уваги. Але не забуваймо, йдеться про юнку, якій лише шістнадцять. У такому віці чи не усі у пошуках, сум’ятті. Уже після смерті Світлани її подруга відповіла: « Я!!!! Я дуже люблю тебе, вічна тобі пам’ять, моя ріднесенька!»

Загалом висновок слідства зводиться до того, що Світлана сама наклала на себе руки. Боялася, що сваритимуть батьки за пізнє повернення, і вирішила не повертатися. Слідчий зауважив, що під час опитування односельці свідчили: батько Світлани – суворої вдачі. Обставин, які підтверджували б про доведення до самогубства, теж не встановлено.

Адвокат Володимир Твердохліб, який представляє інтереси Алли Притули як потерпілої, на те апелював: слідство пішло найлегшим шляхом, хоча варто було дослідити найменші деталі, похвилинно, що сталося тих фатальних вечора і ночі зі Світланою.

Суд задовольнив скаргу потерпілої – постанову про закриття кримінального провадження скасовано, а отже, досудове слідство триватиме.

Ольга КУШНЕРИК

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