Світлини юних талантів вразили журі

Традиційно на базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді відбувається обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!».
Цього року для участі в конкурсі було представлено 150 учнівських робіт школярів, представників Тернопільської міської «Станція юних техніків», Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, обласного центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.
Оцінювання робіт проводилося за трьома віковими категоріями: молодша (7-10 років); середня (11-14 років) і старша (15-18 років) у номінаціях портрет, пейзаж, натюрморт, жанрове фото, позажанрове та експериментальне фото, макрофотографія.
Компетентне журі відзначило, що конкурс став для них приємним сюрпризом. Свідченнями успіху є роботи, які демонструють дитячу майстерність, багату уяву, безпосередність сприйняття світу, особливе бачення себе і людей поруч.
Перемогу в командному заліку здобули:
– перше місце – Кременецький районний центр дитячої творчості;
– друге місце – позашкільний комунальний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради;
– третє місце – Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.
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