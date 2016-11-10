Світлини юних талантів вразили журі

Традиційно на базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді відбувається обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!».

Цього року для участі в конкурсі було представлено 150 учнівських робіт школярів, представників Тернопільської міської «Станція юних техніків», Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, обласного центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.

Оцінювання робіт проводилося за трьома віковими категоріями: молодша (7-10 років); середня (11-14 років) і старша (15-18 років) у номінаціях портрет, пейзаж, натюрморт, жанрове фото, позажанрове та експериментальне фото, макрофотографія.

Компетентне журі відзначило, що конкурс став для них приємним сюрпризом. Свідченнями успіху є роботи, які демонструють дитячу майстерність, багату уяву, безпосередність сприйняття світу, особливе бачення себе і людей поруч.

Перемогу в командному заліку здобули:

– перше місце – Кременецький районний центр дитячої творчості;

– друге місце – позашкільний комунальний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради;

– третє місце – Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.

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