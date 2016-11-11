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Світло в кінці тунелю?

11/11/2016 | Рубрика: Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля |

1 (8)Після того, як з ФК «Тернопіль» пішов одіозний і сумнозвісний Іван Марущак, здається, у команди з’явилося світло в кінці тунелю. Якщо в дев’яти турах за попереднього тренера колектив здобув лише два очки, то за Василя Матвійківа в шести матчах ФК «Тернопіль» набрав сім залікових пунктів, при цьому двічі святкував перемогу.

От і в останньому турі першого кола чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги ФК «Тернопіль» зіграв унічию з одним із лідерів – «Черкаським Дніпром» – 1:1. Перед матчем виконувач обов’язків головного тренера Василь Матвійків знову мав великі проблеми з футболістами. До поєдинку муніципали могли розраховувати всього на 13 здорових гравців.

Матч для тернополян розпочався не зовсім вдало. Гості одразу заволоділи перевагою і кілька разів небезпечно завершували свої атаки. У такі хвилини надійно діяв кіпер муніципалів Олександр Воробей. Він демонстрував дива реакції. Та на 23 хвилині і воротар був безсилий відбити удар досвідченого черкаського нападника Олександра Ковпака – 0:1.

Тернополян «обурила» така зухвала поведінка гостей і вони кинулися відіграватися. На щастя, встигли. Центрбек ФК «Тернопіль» Ігор Курило лише на 90-ій хвилині, перебуваючи у доволі складному становищі, зумів пробити точно – 1:1. Очевидно, гості дуже хотіли перемогти, тому влаштували справжній штурм тернопільських воріт. І навіть у компенсований арбітром час. Та вкотре неймовірні за складністю удари парирував Олександр Воробей, якого за правом назвали героєм матчу.

Словом, у тернопільських муніципалів потроху налагоджується гра. Так, вони все ще перебувають на останній сходинці турнірної таблиці, але розрив від суперників уже не такий критичний. Якщо у ФК «Тернопіль» 10 очок, то у «Гірника-Спорт», «Скали» та «Інгульця» – по 16.

З’явилося світло у кінці тунелю і в фінансовому плані. Як стало відомо «Репортеру», з’явилися потенційні спонсори, які, за доброї волі почесного президента Сергія Надала, готові взяти на себе частину фінансування ФК «Тернопіль». Це – одна з потужних страхових компаній, а також структура, яка займається реалізацією газу. З обома у тернопільської влади вже були попередні перемовини. На разі почесний президент клубу взяв паузу. Почекаємо і ми…

 

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Автор: on 11/11/2016. Категорія: Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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