Сварка сусідок закінчилась травмою

Переломом пальця закінчилась сусідська сварка. Інцидент трапився в селі Богатківці Теребовлянського району.

Дві сусідки порались на городі. Потерпіла копала хрін, коли її сусідка почала висувати претензії, що та пеперйшла межу і працює на чужих грядках. Жінки почали сваритися. А потім пенсіонерка 1932 року народження вдарила тернополянку по руці ручкою від лопати. На крики вибігли син та чоловік потерпілої. Родичі завезли жінку до травмпункту, де у неї констатували закритий перелом основи основної фаланги правого пальця. Тепер старшій жінці доведеться відповідати за свій вчинок. Їй інкримінують статтю 122 частину 1 ККУ – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

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