Студентка – заочниця обікрала родичку

Зникнення ювелірних виробів, акустичної системи і фотоапарату виявила власниця однієї з квартир Тернополя під час ремонту. Вона заявила про крадіжку до поліції. Збитки потерпіла оцінила у дев’ять тисяч гривень.

На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група. Слідів пошкодження замка правоохоронці не виявили.

Жінка розповіла, що протягом кількох останніх місяців в квартирі мешкала її родичка – вісімнадцятирічна жителька одного з сіл Підволочиського району. Студентка була єдиною людиною, котра мала ключ від помешкання.

Через деякий час дівчина зізналася в крадіжці та розповіла, що привласнювала цінні речі впродовж тривалого часу. Спершу злодійка вкрала та здала до ломбарду кілька золотих та срібних прикрас. За них вона отримала трохи більше, ніж вісімсот гривень.

На цьому зловмисниця не зупинилася – пізніше вона присвоїла цифровий фотоапарат і акустичну систему, які збула таким ж способом. Отримані гроші дівчина витрачала на розваги та випивку в нічних клубах Тернополя.

Зловмисниці загрожує кримінальна відповідальність, адже за фактом злочину відкрите провадження за частиною першою статті 185 КК України – крадіжка. “Досьє 102″